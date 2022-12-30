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51 минуту назад

The Times: Россия в 2000-х предупреждала, что расширение НАТО станет ошибкой

Алиса Селезнёва

Москва еще в 2000-х годах предупреждала западных лидеров, что расширение НАТО будет крупной политической ошибкой. Об этом со ссылкой на конфиденциальные документы, опубликованные Национальным архивом в Кью, пишет The Times.

The Times: Россия в 2000-х предупреждала, что расширение НАТО станет ошибкой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, 20 лет назад тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр «подарил президенту России Владимиру Путину на день рождения серебряные запонки и заявил, что ему следует предоставить место за "главным столом" международного сообщества».

При этом российский лидер в 2001 заявлял главе правительства Великобритании, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО.

Однако Россия уже тогда отмечала, что в случае расширения Североатлантического альянса на восток «предпримет соответствующие шаги». Об этом коллегам из НАТО заявлял министр обороны Игорь Сергеев, утверждает издание.

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Однако по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

В мире,Игорь Сергеев,Тони Блэр,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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