The Times: Россия в 2000-х предупреждала, что расширение НАТО станет ошибкой

Москва еще в 2000-х годах предупреждала западных лидеров, что расширение НАТО будет крупной политической ошибкой. Об этом со ссылкой на конфиденциальные документы, опубликованные Национальным архивом в Кью, пишет The Times.

По данным издания, 20 лет назад тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр «подарил президенту России Владимиру Путину на день рождения серебряные запонки и заявил, что ему следует предоставить место за "главным столом" международного сообщества».

При этом российский лидер в 2001 заявлял главе правительства Великобритании, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО.

Однако Россия уже тогда отмечала, что в случае расширения Североатлантического альянса на восток «предпримет соответствующие шаги». Об этом коллегам из НАТО заявлял министр обороны Игорь Сергеев, утверждает издание.