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1 час назад

Times: британских парламентариев подозревают в связях с секс-индустрией

ТАССиещё 1

Британских парламентариев подозревают в контактах с работниками секс-индустрии. Это следует из статьи обозревателя The Times Генри Зеффмана.

Times: британских парламентариев подозревают в связях с секс-индустрией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время одной из зарубежных поездок, о которой стало известно изданию, парламентарии были встречены в отеле работниками секс-индустрии. Между тем депутатов предупреждали, что подобные контакты представляют значительный риск и могут привести к их шантажу. Против них могут быть использованы компрометирующие материалы.

При этом, согласно изданию, наибольшая опасность для парламентариев столкнуться с работницами секс-индустрии существует при поездках в государства с авторитарными политическими режимами. В то же время нет сведений, что депутаты заранее знали, что к ним будут подсажены проститутки и что они пользовались их услугами.

Подозрения в адрес депутатов о неподобающем поведении за границей могут вызвать в королевстве серьезные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп. Некоторые из них организуют зарубежные поездки, которые оплачиваются парламентариям из государственного бюджета, то есть за счет средств налогоплательщиков.

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