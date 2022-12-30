Times: британских парламентариев подозревают в связях с секс-индустрией

Британских парламентариев подозревают в контактах с работниками секс-индустрии. Это следует из статьи обозревателя The Times Генри Зеффмана.

Во время одной из зарубежных поездок, о которой стало известно изданию, парламентарии были встречены в отеле работниками секс-индустрии. Между тем депутатов предупреждали, что подобные контакты представляют значительный риск и могут привести к их шантажу. Против них могут быть использованы компрометирующие материалы.

При этом, согласно изданию, наибольшая опасность для парламентариев столкнуться с работницами секс-индустрии существует при поездках в государства с авторитарными политическими режимами. В то же время нет сведений, что депутаты заранее знали, что к ним будут подсажены проститутки и что они пользовались их услугами.