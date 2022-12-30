«Турки чувствуют себя чужими»: NYT рассказала о заполонивших Анталию россиянах

Десятки тысяч россиян и украинцев поселились в Анталии, на южном побережье Турции, в надежде избежать последствий украинского кризиса и начать новую жизнь, пишет The New York Times. Газета отмечает, что местные жители теперь чувствуют себя некомфортно.

В Анталию переехало так много россиян, что местные семьи «вынуждены были покинуть свои дома», подчеркивает NYT. Коворкинги, парикмахерские и другой бизнес начал использовать вывески на русском языке для рекламы своих услуг.

В одном из местных парков, который посетил корреспондент NYT, русскоговорящих людей оказалось явно больше, чем турок: они качали детей на качелях, проводили видеоконференции со скамеек в парке и покупали много мороженого.

«Как будто однажды утром мы проснулись и больше не слышим турецких слов. Это все русское. Турки чувствуют себя чужими в своей стране», - рассказал газете 23-летний продавец мороженого Каан Девран Озтюрк.

Ранее российские туристы начали жаловаться на отказы в предоставлении первичного турецкого ВНЖ по аренде жилья.

Сообщалось, что турецкая миграционная служба ужесточила требования к заявителям - к примеру, от людей на удаленке потребовали заверенный работодателем документ с указанием ежемесячного заработка и с апостилем (хотя апостиль не ставится на документы, не связанные с госорганами).