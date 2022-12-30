Пока вы спали: основной соперник США и конкурент Google в России

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США назвали своего основного соперника

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США видят в Китае своего единственного соперника, способного изменить существующий миропорядок и наращивающего силу для осуществления этого плана. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель, пишет РИА Новости.

«КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в (достижении) этой цели», - заметил он.

Буддийский монах назвал условие сохранения СССР

СССР удалось бы сохранить, если бы власти не пытались уничтожить религию, а органично вписали бы ее в идеологию. Такое мнение РИА Новости высказал член Общественной палаты РФ, старший администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).

«Безусловно, в СССР было много позитивных вещей, сама идея равенства всех людей очень близка буддистам. (…) Быть может, если бы в союзе нашлось место религии с ее многовековой мудростью, удалось бы найти гармонию между идеологией СССР и религией, то страна бы не только не развалилась, но и продолжила свое стремительное развитие», - заметил он.

В Китае заявили о превосходстве России над Украиной в электронной борьбе

Российские вооруженные силы уже вывели из строя большинство украинских беспилотников, одерживая верх в электронной борьбе и потенциально ослепляя артиллерию Украины. Об этом со ссылкой на данные Королевского института объединенных вооружений (RUSI) пишет Asia Times.

Согласно отчету RUSI, 90% беспилотных летательных аппаратов, которые Украине «удалось накопить» до начала российской спецоперации, были сбиты или разбиты уже к лету, что вынудило Киев запросить их у западных стран. Вооруженные силы России усложнили таким образом ВСУ управление артиллерийским огнем, лишая любого преимущества в точности.

«Адмирал Горшков» возглавит Средиземноморскую эскадру

Получивший на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон» фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» впервые возглавит в следующем году группировку ВМФ РФ в Средиземном море. Об этом заявил ТАСС осведомленный источник.

По словам источника, фрегат должен выйти в море в январе 2023 года. «Задачи боевого дежурства в Средиземном море он будет решать, имея на борту гиперзвуковые ракеты «Циркон»», - пояснил он, подчеркнув, что такое событие произойдет впервые в истории российского флота.

В России разработают новую мобильную операционную систему

Минцифры намерено привлечь к разработке новой мобильной операционной системы на базе Android, которая будет способна заменить Google Mobile Services, VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком». Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает «Коммерсант».

«Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом», - пояснил источник издания.