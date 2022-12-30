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11 минут назад

Очередь из грузовиков образовалась на выезд из России в Грузию

News.ru

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» образовалась большая очередь автомобильного транспорта, сообщил РИА Новости первый заместитель главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов. По его словам, она связана с увеличившимся потоком грузовиков перед праздниками.

Очередь из грузовиков образовалась на выезд из России в Грузию
Фото: соцсетисоцсети

На сегодняшний день «Верхний Ларс» на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь, — признал Давыдов.

По его словам, товарные потоки через данный пункт в 2022 году существенно выросли, там провозят все виды товаров. В декабре оттуда убыло 257 тысяч тонн товаров, что на 65% больше, чем за тот же отрезок времени годом ранее. На выезд за сутки там проходит 600 и более грузовиков.

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Представитель ФТС также напомнил, что положение осложняется тем, что на данном погранпереходе еще не завершен этап реконструкции. Давыдов предположил, что непосредственно в праздничные дни поток грузовых автомобилей снизится, в связи с чем легковые также будут быстрее проходить границу.

Ранее глава Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщил, что Россия занимается расширением контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Он отметил, что этот пункт пропуска разделяет единственную сухопутную дорогу между Россией и Грузией. При этом представитель ведомства добавил, что власти Грузии занимаются строительством тоннеля под перевалом Крестовый.

Гончар также заявил, что Россия может восстановить прямое авиасообщение с Грузией в случае появления нужных предпосылок. По его словам, также со стороны Москвы может быть смягчен визовый режим для граждан Грузии. Представитель ведомства подчеркнул, что в Тбилиси знают условия для принятия таких решений.

В мире,Денис Гончар,Руслан Давыдов,МИД России,
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