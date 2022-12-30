Киев ожидает печальный исход в результате украинского конфликта, от Украины почти ничего не останется, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Я полагаю, что все уже это понимают. Киев ждёт печальный исход, от Украины почти ничего не останется», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.
По его словам, попытки США и ЕС помочь Киеву не увенчаются успехом.
Он отметил, что скрывать катастрофическое положение армии Украины на поле боя больше невозможно.
Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери, поэтому отправляют на передовую подростков.