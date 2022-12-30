В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
40 минут назад

КНДР анонсировала «план борьбы» на 2023 год

Елена Прошина

Рабочие группы, сформированные в результате VI пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне, готовят проект постановления собрания, на котором с трехдневным «историческим докладом» выступил глава Северной Кореи Ким Чен Ын, а также «план борьбы» на 2023 год, сообщает радио «Голос Кореи».

КНДР анонсировала «план борьбы» на 2023 год
Фото: ТАССТАСС

29 декабря во время во время четвертого дня пленума «отраслевые подкомиссии» провели совещания для «последовательного выполнения программных задач, намеченных в историческом докладе Ким Чен Ына». Также отраслевые подкомиссии ведут «серьезное обсуждение для разработки плана борьбы 2023 года». Отмечается, что в предстоящем году ставится задача добиться «новых подъемов в строительстве социализма». Акцент делается на обеспечении роста производства в КНДР, экономического развития и улучшения благосостояния граждан.

В последние годы северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от практики программных выступлений в ходе новогоднего обращения. Как ожидается, в ближайшие дни может быть опубликовано постановление пленума, в котором будут содержаться основные принципы внешней политики Пхеньяна, курс в отношениях с Вашингтоном и планы развития ракетно-ядерной программы КНДР.

Ким Чен Ын ответил на предложение США по союзу против России

В мире,Чен Ким,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители