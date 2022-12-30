КНДР анонсировала «план борьбы» на 2023 год

Рабочие группы, сформированные в результате VI пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне, готовят проект постановления собрания, на котором с трехдневным «историческим докладом» выступил глава Северной Кореи Ким Чен Ын, а также «план борьбы» на 2023 год, сообщает радио «Голос Кореи».

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29 декабря во время во время четвертого дня пленума «отраслевые подкомиссии» провели совещания для «последовательного выполнения программных задач, намеченных в историческом докладе Ким Чен Ына». Также отраслевые подкомиссии ведут «серьезное обсуждение для разработки плана борьбы 2023 года». Отмечается, что в предстоящем году ставится задача добиться «новых подъемов в строительстве социализма». Акцент делается на обеспечении роста производства в КНДР, экономического развития и улучшения благосостояния граждан.