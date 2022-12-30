В Великобритании пожалели о недостаточной дружбе с Путиным

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр пожалел о недостаточном сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным в начале 2000-х годов. Об этом пишет британская газета The Independent.

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Согласно документам, переданным в Национальный архив в Кью в Лондоне, на которые ссылается издание, британский экс-премьер считал Путина «настоящим патриотом России». По мнению Блэра, которое тот озвучил на внутреннем брифинге кабмина под названием «Прогресс Путина» 10 января 2001 года, российского лидера необходимо было приобщить к западным ценностям.

На встрече с бывшим вице-президентом США Диком Чейни, занимавшим эту должность с 2001-го по 2009 год, Блэр и вовсе сравнил Путина с Шарлем де Голлем.

«Премьер-министр охарактеризовал его как русского патриота, остро осознающего, что Россия потеряла репутацию в мире. Называть его русским де Голлем было бы заблуждением, но у него такой же подобный склад ума», — говорится в протоколе встречи политиков.

Сообщается, что экс-премьер Великобритании считал в то время Путина апологетом западных ценностей на том основании, что в то время в Кремле поддержали политику Запада в отношении режима Саддама Хусейна в Ираке, а также пообещали противодействовать реализации ядерной программы Ирана.

Тем не менее The Independent отмечает, что, по словам самого Блэра, именно в те годы британские спецслужбы свидетельствовали об активной работе их российских коллег на территории Соединенного Королевства.

«Несмотря на теплоту риторики Путина о тесных связях между Россией и Великобританией, активность российской разведки в Британии сохраняется на высоком уровне», — подчеркивается в протоколе закрытого брифинга правительства Великобритании.