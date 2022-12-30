В Израиле вспыхнули акции протеста

В Тель-Авиве прошла акция протеста против нового кабмина Израиля во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

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Сотни демонстрантов собрались в четверг, 29 декабря, у правительственных учреждений в Тель-Авиве, чтобы выразить несогласие с позицией нового правительства в отношении ЛГБТ-сообщества, говорится в публикации. «Иудаизм и наша религия, она не о ненависти, остракизме и дискриминации», — подчеркнул председатель религиозной организации ЛГБТ+ «Хаврута» Шей Брэмсон.

Кроме того, акция протеста также прошла перед зданием Кнессета (парламента) в Иерусалиме, пишет газета. Отмечается, что собравшиеся, в частности, держали плакаты, гласящие «Будьте осторожны, коррупция заразна». К ним также присоединилась лидер партии «Авода» Мерав Михаэли, подчеркнувшая, что Израиль должен являться «домом для еврейского народа, где у всех полностью равные права и возможности».