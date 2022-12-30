Скончалась известный модельер дома Vivienne Westwood

Модельер Вивьен Вествуд из Великобритании скончалась 29 декабря в возрасте 81 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление модного дома Vivienne Westwood.

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«Вивьен Вествуд мирно скончалась сегодня (29 декабря) в окружении своей семьи в Клапеме, Южный Лондон», — следует из сообщения.

В заявлении подчеркивается, что «мир нуждается в таких людях, как Вивьен, для перемен к лучшему».

Модельер продолжала заниматься любимым делом до последнего момента. Она проектировала, работала над своим искусством, писала книгу.

«Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем», — подчеркивается в заявлении.

Вествуд назвали эксцентричным дизайнером, определявшим развитие современной моды. При этом она считала себя приверженцем даосизма и во всем следовала этой философии.