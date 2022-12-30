Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что взрывы слышны в ночь на 30 декабря в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева.
"В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы", - написал Рогов в Telegram-канале.
Он добавил, что речь идет минимум о трех взрывах. 27 декабря, по словам Рогова, в Запорожье также прозвучало несколько взрывов. 16 декабря Рогов рассказал о взрыве на подстанции рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.