Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что взрывы слышны в ночь на 30 декабря в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева.

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"В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы", - написал Рогов в Telegram-канале.

Он добавил, что речь идет минимум о трех взрывах. 27 декабря, по словам Рогова, в Запорожье также прозвучало несколько взрывов. 16 декабря Рогов рассказал о взрыве на подстанции рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье.