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22 минуты назад

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Газета.Ru

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что взрывы слышны в ночь на 30 декабря в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева.

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Фото: ТАССТАСС

"В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы", - написал Рогов в Telegram-канале.

Он добавил, что речь идет минимум о трех взрывах. 27 декабря, по словам Рогова, в Запорожье также прозвучало несколько взрывов. 16 декабря Рогов рассказал о взрыве на подстанции рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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