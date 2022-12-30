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6 минут назад

Греция отреагировала на угрозы Турции

Lenta.ruиещё 1

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос отреагировал на угрозы войной со стороны Турции, подчеркнув, что они больше похожи на провокационный ревизионизм, чем на поведение союзника по НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Греция жестко отреагировала на угрозы войной со стороны Турции
Фото: ТАССТАСС

«Это заявление о casus belli (формальный повод для объявления войны — прим. «Ленты.ру»), которое относится к возможности Греции осуществлять законное право, больше свидетельствует о провокационном ревизионизме, чем о поведении союзника в рамках Североатлантического альянса», — заявил глава Минобороны.

Он отметил, что это должно стать поводом для беспокойства для многих.

Панайотопулос подчеркнул, что никаких угроз со стороны Греции не исходило.

«Правительство правит страной и действует исходя из национальных интересов и на основе правил, регулирующих мирное сосуществование между государствами», — указал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины в том случае, если они «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

Отношения между двумя странами-союзницами НАТО остаются напряженными из-за территориальных споров о статусе островов Додеканес в Эгейском море, которые долгое время находились под контролем Османской империи, а затем перешли Греции. Камнем преткновения является процесс делимитации территориальных вод и воздушного пространства.

В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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