США упрекнули в чрезмерной заботе об Украине

Член палаты представителей США от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс упрекнул Вашингтон в чрезмерной заботе об Украине, а не о своей стране. Такое заявление он сделал у себя в Twitter-аккаунте.

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Нелс заявил, что хотел бы, чтобы «демократы и некоторые республиканцы заботились о безопасности южной границы так же сильно, как они заботятся об Украине».