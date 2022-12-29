США упрекнули в чрезмерной заботе об Украине

Член палаты представителей США от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс упрекнул Вашингтон в чрезмерной заботе об Украине, а не о своей стране. Такое заявление он сделал у себя в Twitter-аккаунте.
Нелс заявил, что хотел бы, чтобы «демократы и некоторые республиканцы заботились о безопасности южной границы так же сильно, как они заботятся об Украине».
Ранее в Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов и беженцев. Сообщалось, что в город прибыли более 17 тысяч человек, большая их часть приехала из Южной Америки через южную границу США. Большой поток мигрантов в Соединенных Штатах фиксируют с апреля.