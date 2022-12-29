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17 минут назад

Нетаньяху провел первое заседание нового правительства Израиля

Газета.Ru

Новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который был приведен к присяге ранее 29 декабря, провел первое заседание нового кабмина страны, сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию израильского правительства.

Нетаньяху назвал первое заседание нового кабмина праздником
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я очень тронут, что открываю первое заседание кабинета 37-го правительства. Это поистине праздничный день. По пути сюда из Кнессета (парламент Израиля — прим. «Газеты.Ru») я успел встретить многих граждан, они улыбались и были счастливы», — приводятся первые слова главы правительства на заседании.

Нетаньяху уверен, что счастье людей объясняется его возвращением и формированием правительства, а также восстановлением стабильности и уверенности в том, что новый кабмин будет работать во благо всех граждан Израиля.

Перед министрами Нетаньяху поставил четыре задачи: блокировать Иран, восстановить безопасность и управляемость внутри страны, разобраться с ростом стоимости жизни и проблемой с жильем и резко расширить круг мира с арабскими странами. Он уверен, что кабмин справится со всеми задачами.

Ранее газета The Jerusalem Post писала, что противники нового правительства Израиля устроили акцию протеста, перекрыв одну из главных автомагистралей в Тель-Авиве.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
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