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19 минут назад

Госдеп США считает Китай главным соперником страны

Ura.Ruиещё 3

Китай является единственным соперником США, который планирует изменить существующий в мире порядок, а также наращивает силы для достижения данной цели. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы американского госдепартамента страны Ведант Патель.

В США назвали своего единственного соперника
Фото: ТАССТАСС

«КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в [достижении] этой цели», — сообщил Патель.

Ранее Лидер Китая Си Цзиньпин в беседе с президентом США Джо Байденом четко обозначил, что тайваньский вопрос — это красная линия, которую нельзя пересекать при проведении переговоров между странами. Американский лидер заявлял о намерениях Вашингтона встать на защиту острова, если Пекин применит к острову военную силу. Глава КНДР Ким Чен Ын отказался сотрудничать с США против Китая и России.

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