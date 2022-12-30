В США назвали своего единственного соперника

Китай является единственным соперником США, который планирует изменить существующий в мире порядок, а также наращивает силы для достижения данной цели. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы американского госдепартамента страны Ведант Патель.
«КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в [достижении] этой цели», — сообщил Патель.
Ранее Лидер Китая Си Цзиньпин в беседе с президентом США Джо Байденом четко обозначил, что тайваньский вопрос — это красная линия, которую нельзя пересекать при проведении переговоров между странами. Американский лидер заявлял о намерениях Вашингтона встать на защиту острова, если Пекин применит к острову военную силу. Глава КНДР Ким Чен Ын отказался сотрудничать с США против Китая и России.