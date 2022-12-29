Одесса осталась без света

Электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной администрации Максим Марченко.

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При этом, по его словам, системы противовоздушной обороны Украины «сработали отлично», перехватив 21 ракету