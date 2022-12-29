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23 минуты назад

Одесса осталась без света

Lenta.ru

Электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной администрации Максим Марченко.

Одесса осталась без света
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При этом, по его словам, системы противовоздушной обороны Украины «сработали отлично», перехватив 21 ракету

Ранее 29 декабря сообщалось о серии взрывов в ряде украинских городов. Уточнялось, что взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других городах. До этого по всей Украине сработали сирены воздушной тревоги.

В мире,СВО,Максим Марченко,
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