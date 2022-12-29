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48 минут назад

Кадыров принял извинения Ватикана за высказывания в адрес чеченцев

Елена Прошина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял извинения Ватикана за высказывания папы Римского Франциска в адрес чеченцев. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, передает «РИА Новости».

Кадыров принял извинения Ватикана за высказывания в адрес чеченцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем их, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших, именно чеченцев. Мы за это немеем ответственность», — сказал Кадыров.

Кадыров отжался 35 раз после прямой линии

Напомним, что в конце ноября папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал жителей Чечни и Бурятии «самой жестокой частью российских войск на Украине». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс в этих республиках и в России. Позже, в декабре, МИД РФ получил от Ватикана официальные извинения за высказывания понтифика в адрес чеченцев и бурятов.

В мире,ФРАНЦИСК,Рамзан Кадыров,МИД России,
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