Кадыров принял извинения Ватикана за высказывания в адрес чеченцев

«Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем их, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших, именно чеченцев. Мы за это немеем ответственность», — сказал Кадыров.

Напомним, что в конце ноября папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал жителей Чечни и Бурятии «самой жестокой частью российских войск на Украине». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс в этих республиках и в России. Позже, в декабре, МИД РФ получил от Ватикана официальные извинения за высказывания понтифика в адрес чеченцев и бурятов.