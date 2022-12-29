Байден назвал Нетаньяху своим другом

«Я жду с нетерпением возможности поработать с премьер-министром Нетаньяху, который десятилетиями был моим другом, чтобы ответить на многие вызовы и открывающиеся перед Израилем и регионом Ближнего Востока возможности, включая угрозы со стороны Ирана», — сказано в заявлении.