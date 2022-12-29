Байден назвал Нетаньяху своим другом

Президент США Джо Байден заявил, что очень ждет возможности поработать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и назвал его другом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Байдена.
«Я жду с нетерпением возможности поработать с премьер-министром Нетаньяху, который десятилетиями был моим другом, чтобы ответить на многие вызовы и открывающиеся перед Израилем и регионом Ближнего Востока возможности, включая угрозы со стороны Ирана», — сказано в заявлении.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты намерены поддерживать двухгосударственное решение ближневосточной проблемы в ходе работы с новым израильским правительством.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поздравил вступившего в должность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
29 декабря в 11:00 по местному времени (12:00 мск) состоялась ратификация нового состава кабмина во главе с Нетаньяху.