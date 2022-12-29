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33 минуты назад

Байден заявил, что "с нетерпением ждет возможности" поработать с "другом" Нетаньяху

Газета.Ru

Президент США Джо Байден заявил, что очень ждет возможности поработать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и назвал его другом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Байдена.

Байден назвал Нетаньяху своим другом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я жду с нетерпением возможности поработать с премьер-министром Нетаньяху, который десятилетиями был моим другом, чтобы ответить на многие вызовы и открывающиеся перед Израилем и регионом Ближнего Востока возможности, включая угрозы со стороны Ирана», — сказано в заявлении.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты намерены поддерживать двухгосударственное решение ближневосточной проблемы в ходе работы с новым израильским правительством.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поздравил вступившего в должность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

29 декабря в 11:00 по местному времени (12:00 мск) состоялась ратификация нового состава кабмина во главе с Нетаньяху.

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