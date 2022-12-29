Более 300 моряков застряли в украинских портах

Более 300 человек, работающих на кораблях, застряли в украинских портах с начала боевых действий. Поскольку моряки должны продолжать укомплектовывать свои корабли, а судам сейчас крайне опасно покидать порты, моряки становятся пленниками и с трудом получают доступ к продовольствию и медицинской помощи. Об этом пишет Foreign Policy.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Издание не уточняет, откуда происходят 331 застрявший на Украине моряк, однако указывает, что там в том числе есть граждане Индии и Бангладеш.

К началу объявления специальной военной операции (СВО) президентом России Владимиром Путиным в портах страны было более 200 судов. Так утверждает директор по вопросам занятости Международной палаты судоходства (ICS) Натали Шоу. Когда начались боевые действия, около 800-1000 моряков из разных стран оказались в ловушке, однако на данный момент большую часть из них удалось эвакуировать.