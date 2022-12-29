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44 минуты назад

На Украине заявили о совпадении с США видения прекращения конфликта

Елена Прошина

Видение условий прекращения конфликта на Украине у Вашингтона и Киева совпадают на 100%. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова приводит «РИА Новости».

На Украине заявили о совпадении с США видения прекращения конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ермак заявил, что Вашингтон и Киев имеет одинаковое представление о прекращении конфликта, целях и того, что никаких «компромиссов не может быть».

«Я еще раз хочу сказать, что никаких компромиссов с этим президентом России Владимиром Путиным, с этой властью касательно независимости, территориальной целостности, суверенитета не будет...» — добавил он.

По словам главы офиса Зеленского, США «сегодня четко» с Украиной и считают, что победа Киева станет «их победой». Также он указал на то, что Киев заручился поддержкой и демократов, и республиканцев.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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