На Украине заявили о совпадении с США видения прекращения конфликта

Видение условий прекращения конфликта на Украине у Вашингтона и Киева совпадают на 100%. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова приводит «РИА Новости».

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Ермак заявил, что Вашингтон и Киев имеет одинаковое представление о прекращении конфликта, целях и того, что никаких «компромиссов не может быть».

«Я еще раз хочу сказать, что никаких компромиссов с этим президентом России Владимиром Путиным, с этой властью касательно независимости, территориальной целостности, суверенитета не будет...» — добавил он.