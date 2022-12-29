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43 минуты назад

Пасечник отменил комендантский час в ряде городов ЛНР в новогоднюю ночь

RT на русскомиещё 1

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отменил комендантский час в ряде городов ЛНР в новогодние и рождественские праздники.

Пасечник отменил комендантский час в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в опубликованном документе, действие запрета на нахождение граждан на улицах и в общественных местах будет приостановлено с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января, а также с 23:00 6 января до 04:00 7 января.

При этом комендантский час сохранится в Лисичанске, Первомайске, Рубежном и Северодонецке, а также в Кременском, Сватовском и Троицком районах ЛНР.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал фейком информацию о комендантском часе в городе в новогоднюю ночь.

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