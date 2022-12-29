Почти 1 млн жителей Одесской области остались без света

Почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре, сообщает издание «Думская».

По данным портала, регион остро нуждается в оборудовании и деталях для ремонта инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Львове и Одессе на фоне масштабной воздушной тревоги, которая в нескольких областях Украины звучала более пяти часов, наблюдаются проблемы с электроснабжением.

По данным СМИ, большая часть Львова и почти половина украинской столицы остались без света, а в Одессе нет ни воды, ни электроснабжения.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что около 90% города осталось без света. Садовой рассказал, что приостановлено движение трамваев и троллейбусов, а также возможны перебои с водоснабжением.