Почти 1 млн жителей Одесской области остались без света

Почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре, сообщает издание «Думская».
По данным портала, регион остро нуждается в оборудовании и деталях для ремонта инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Киеве, Львове и Одессе на фоне масштабной воздушной тревоги, которая в нескольких областях Украины звучала более пяти часов, наблюдаются проблемы с электроснабжением.
По данным СМИ, большая часть Львова и почти половина украинской столицы остались без света, а в Одессе нет ни воды, ни электроснабжения.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что около 90% города осталось без света. Садовой рассказал, что приостановлено движение трамваев и троллейбусов, а также возможны перебои с водоснабжением.
С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, как заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.