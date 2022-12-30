В Ватикане рассказали о состоянии Папы Бенедикта XVI

Состояние 95-летнего почетного Папы Римского на покое Бенедикта XVI не изменилось. Об этом сообщил в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Как сообщали в четверг СМИ со ссылкой на источники, состояние Бенедикта ухудшилось около трех дней назад, у него нарушены жизненно важные функции организма, включая сердечную деятельность. Отмечалось, что вся медицинская помощь ему оказывается в месте проживания - здании бывшего монастыря на территории Ватикана. Кроме того, согласно информации в немецких СМИ, почетный Папа от госпитализации отказался.

"Почетный Папа смог хорошо отдохнуть прошлой ночью. Вчера вечером он участвовал в мессе, которую провели в его комнате. На настоящий момент состояние его здоровья не претерпело изменений", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

Бенедикт XVI живет на территории Ватикана. О том, что он серьезно болен, в среду сообщил Папа Римский Франциск, призвав молиться за предшественника.