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40 минут назад

Премьер-министр Италии вступилась за россиян

Lenta.ru

Решения, которые власти России принимают в связи с конфликтом на Украине, не должны отражаться на населении страны. Такое мнение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

Премьер-министр Италии вступилась за россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик вступилась за россиян, выступая на пресс-конференции по итогам года. Она напомнила, что Россия и Италия имеют крепкие культурные связи.

«Поэтому я выступила в защиту театра "Ла Скала", который открыл сезон российской оперой ("Борис Годунов" — прим. «Ленты.ру»). Решения, которые принимает российское правительство, не должны ложиться на российский народ», — убеждена Мелони.

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При этом она добавила, что в случае украинского конфликта решения руководства РФ нарушают международное право. Если бы международное сообщество приняло выбор властей страны, «он бы обрушил всю конструкцию нашей международной юридической крепости», считает премьер-министр.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Годунов,Правительство РФ,
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