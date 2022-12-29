Премьер-министр Италии вступилась за россиян

Решения, которые власти России принимают в связи с конфликтом на Украине, не должны отражаться на населении страны. Такое мнение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

Политик вступилась за россиян, выступая на пресс-конференции по итогам года. Она напомнила, что Россия и Италия имеют крепкие культурные связи.

«Поэтому я выступила в защиту театра "Ла Скала", который открыл сезон российской оперой ("Борис Годунов" — прим. «Ленты.ру»). Решения, которые принимает российское правительство, не должны ложиться на российский народ», — убеждена Мелони.