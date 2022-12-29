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1 час назад

American Spectator: администрация США сомневается в возможности победы Украины

Газета.Ru

Обозреватель Фрэнсис Семпа заявил, что в США признали неизбежность поражения Украины в конфликте, который, по его словам, был спровоцирован «роковой ошибкой» Вашингтона начать расширение НАТО на Восток. Об этом Семпа пишет в статье для American Spectator.

American Spectator: Белый дом сомневается в победе Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Администрация Байдена призывает Украину продолжать военные действия, но сама не верит, что у Киева есть шанс на победу», — говорится в публикации.

Семпа подчеркивает, что громкие заявления политиков Соединенных Штатов о якобы судьбоносном значении исхода конфликта направлены на то, чтобы «получить поддержку для увеличения помощи» президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом автор статьи назвал предложения о наращивании военного арсенала Вооруженных сил Украины «безответственной риторикой», которая, указал он, может иметь опасные последствия.

Кроме того, обозреватель отметил, что даже «ястребы войны» пока избегают призывов направить в зону военного конфликта силы НАТО. Семпа также напомнил о «неудобных аспектах» происхождения кризиса, подчеркнув, что именно действия западных стран стали причиной его возникновения.

Журналист также указал, что российская сторона не раз заявляла, что поставки западного вооружения Киеву «только затягивают конфликт», а транспорт с оружием является законной целью для ВС РФ.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что военный конфликт между Москвой и Киевом зашел в тупик, так как ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов.

В мире,Владимир Зеленский,Верховный суд,НАТО,Администрация США,
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