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58 минут назад

СМИ: в США начали признавать неизбежность поражения Украины

Никита Бородкин

США начали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте, который был спровоцирован желанием Вашингтона расширять НАТО на Восток. Об этом заявил обозреватель Френсис Семпа в статье для издания American Spectator.

Автор подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена призывает Киев продолжать боевые действия, хотя сами политики уже и не верят в то, что у украинских властей есть хотя-бы шанс на победу. По мнению Семпа, громкие слова американских политиков о «судьбоносном значении» исхода конфликта необходимы для того, чтобы заручиться поддержкой и наращивать помощь Украине.

При этом сами предложения о наращивании военного арсенала Вооруженных сил Украины являются безответственной риторикой, которая может привести к опасным последствиям. В то же время, даже «ястребы» войны избегают призывов направить в зону конфликта силы НАТО.

В США заявили о подрыве Западом доверия Путина

Кроме того, обозреватель призвал не забывать и о «неудобных аспектах» происхождения текущего кризиса в Европе, так как именно действия Запада стали его причиной.

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