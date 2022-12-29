В Британии заявили о новом крупном пакете помощи Украине

«Начиная с 2023 финансового года, мы вложим еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов», — заявил министр обороны Великобритании .

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала общий объем помощи от ЕС для Украины. По ее словам, Киев получил более 77 тысяч тонн различных гуманитарных грузов.