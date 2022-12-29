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48 минут назад

В Великобритании заявили о новом крупном пакете невоенной помощи Украине

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Лондон выделит Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,77 миллиарда долларов) в качестве невоенной помощи Украине. Новый крупный пакет гуманитарной помощи анонсировал глава Минобороны Британии Бен Уоллес, сообщает Reuters

В Британии заявили о новом крупном пакете помощи Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Начиная с 2023 финансового года, мы вложим еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов», — заявил министр обороны Великобритании.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала общий объем помощи от ЕС для Украины. По ее словам, Киев получил более 77 тысяч тонн различных гуманитарных грузов.

В мире,Бен Уоллес,Еврокомиссия,ЕС,
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