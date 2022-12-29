СМИ: в Николаевской области Украины объявлена воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской области Украины. Также в укрытие призвали перейти жителей Никополя Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на онлайн-карту украинского министерства цифровой трансформации пишет РИА Новости.
«Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 14.04 (мск)», - пояснили в министерстве.
В Николаевской области сирены зазвучали в 14.44 (мск).
Сегодня воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины. После этого появились сообщения о том, что в Одессе и области прогремело несколько взрывов. В частности, сообщается о взрывах в районе Котовского, Александровки, Фонтанки. В результате в городе пропали свет и вода. А метрополитен Харькова после взрывов заявил о приостановке движения поездов — предположительно, из-за отключения электричества.
Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.