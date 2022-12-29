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1 час назад

СМИ: в Николаевской области Украины объявлена воздушная тревога

Алиса Селезнёва

Сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской области Украины. Также в укрытие призвали перейти жителей Никополя Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на онлайн-карту украинского министерства цифровой трансформации пишет РИА Новости.

СМИ: в Николаевской области Украины объявлена воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 14.04 (мск)», - пояснили в министерстве.

В Николаевской области сирены зазвучали в 14.44 (мск).

Сегодня воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины. После этого появились сообщения о том, что в Одессе и области прогремело несколько взрывов. В частности, сообщается о взрывах в районе Котовского, Александровки, Фонтанки. В результате в городе пропали свет и вода. А метрополитен Харькова после взрывов заявил о приостановке движения поездов — предположительно, из-за отключения электричества.

Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.

В мире,ФСБ,
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