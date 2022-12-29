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17 минут назад

Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто придерживается нейтральной позиции по украинскому кризису, встают на сторону России. Об этом пишет РИА Новости.

Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Притворяться "нейтральным" равноценно тому, что встать на сторону России», - заметил Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции.

Делегации России и Украины начали вести мирные переговоры в первые дни после начала российской спецоперации. В последний раз о прогрессе на них Россия сообщала в конце марта. В настоящее время диалог приостановлен по инициативе украинской стороны.

При этом глава разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что ситуация в боевых действиях на Украине зашла в тупик — ни одна из сторон не может добиться ощутимых результатов.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,ЕС,
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