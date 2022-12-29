Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Раде о том, что Запад «перестал бояться Россию».
Так, комментаторы отметили еще «более возросшую манию величия», а также то, что «Зеленский живет в параллельной вселенной», передает РИА «Новости».
Также пользователи задались вопросом, может ли украинский президент говорит за весь Запад.
Другой читатель подметил, что «Зеленскому лучше думать о том, что у России еще достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб».
Комментаторы отмечают, что «ничто так не раздражает, как систематическое использование термина «страх» для контроля над населением на Западе».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод.