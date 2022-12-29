Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Раде о том, что Запад «перестал бояться Россию».

Так, комментаторы отметили еще «более возросшую манию величия», а также то, что «Зеленский живет в параллельной вселенной», передает РИА «Новости».

Также пользователи задались вопросом, может ли украинский президент говорит за весь Запад.

Другой читатель подметил, что «Зеленскому лучше думать о том, что у России еще достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб».

Комментаторы отмечают, что «ничто так не раздражает, как систематическое использование термина «страх» для контроля над населением на Западе».