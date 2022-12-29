В Белоруссии сообщили о падении украинской ракеты

Белорусские военные заявили, что утром 29 декабря на территории страны упала ракета принадлежащего Украине комплекса С-300. Об этом сообщает БЕЛТА.

О падении ракеты проинформировали главу Белоруссии Александра Лукашенко. Он поручил сотрудникам Следственного комитета и Минобороны установить обстоятельства происшествия.

По данным БЕЛТА, в Минске рассматривают две основные версии случившегося: инцидент по примеру недавнего польского, когда ракета «полетела не в ту сторону», или срабатывание систем ПВО Белоруссии.