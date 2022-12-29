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9 минут назад

В Белоруссии сообщили о падении украинской ракеты

Мария Иванова

Белорусские военные заявили, что утром 29 декабря на территории страны упала ракета принадлежащего Украине комплекса С-300. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Белоруссии сообщили о падении украинской ракеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О падении ракеты проинформировали главу Белоруссии Александра Лукашенко. Он поручил сотрудникам Следственного комитета и Минобороны установить обстоятельства происшествия.

По данным БЕЛТА, в Минске рассматривают две основные версии случившегося: инцидент по примеру недавнего польского, когда ракета «полетела не в ту сторону», или срабатывание систем ПВО Белоруссии.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской областях и других регионах страны. Украинские СМИ писали о сработавших системах ПВО.

В мире,Александр Лукашенко,
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