В Белоруссии сообщили о падении украинской ракеты

Белорусские военные заявили, что утром 29 декабря на территории страны упала ракета принадлежащего Украине комплекса С-300. Об этом сообщает БЕЛТА.
О падении ракеты проинформировали главу Белоруссии Александра Лукашенко. Он поручил сотрудникам Следственного комитета и Минобороны установить обстоятельства происшествия.
По данным БЕЛТА, в Минске рассматривают две основные версии случившегося: инцидент по примеру недавнего польского, когда ракета «полетела не в ту сторону», или срабатывание систем ПВО Белоруссии.
Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской областях и других регионах страны. Украинские СМИ писали о сработавших системах ПВО.