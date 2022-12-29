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14 минут назад

GT: «драматическое представление» Зеленского в США показало отчаяние Киева

Мария Иванова

Политолог Андрей Кортунов заявил в своей статье для китайской газеты Global Times, что Украину «отодвигают на обочину американского общественного дискурса», что приводит Киев в отчаяние. По его мнению, недавний визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон был попыткой не допустить этого, но «драматическое представление» Зеленского вышло не слишком удачным.

GT: «драматическое представление» Зеленского в США показало отчаяние Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В декабре Зеленский совершил своей первый зарубежный визит с конца февраля. В Вашингтоне он встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

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На пресс-конференции по итогам переговоров Байден пообещал, что США «продолжат укреплять обороноспособность Украины» и поставят Киеву ЗРК Patriot.

В своем выступлении перед Конгрессом Зеленский назвал 2023 год решающим и призвал американский законодателей не прекращать военную поддержку Киева.

«Вашингтонское выступление Владимира Зеленского, который, несомненно, является пиарщиком, - очевидная попытка не допустить продолжения рутинизации украинского досье», - отметил Кортунов.

Наиболее интригующим итогом переговоров в Вашингтоне он назвал решение Белого дома предоставить Украине системы Patriot

Однако это решение следует рассматривать скорее как символический политический жест, а не как сигнал о выходе военной помощи США на новый уровень, считает эксперт. Он отметил, что «Патриоты» эксплуатируются почти сорок лет и, возможно, будут более эффективны, чем имеющиеся у Киева средства ПВО, но «не изменят правила игры в конфликте».

«Настоящая проблема Зеленского не в том, чтобы убедить политический истеблишмент США в необходимости продолжать поддержку Киева, а в том, чтобы сохранить украинский нарратив в центре внимания общественности США», - подчеркнул политолог.

По его мнению, по мере развития украинского кризиса это становится все сложнее, так как многочисленные внутренние проблемы США «отодвигают Украину на обочину».

Кортунов заявил, что Зеленский и его команда сделали все возможное, чтобы его поездка в США превратилась в «драматическое представление».

«Он заменил свой стандартный темный костюм на форму цвета хаки. Он больше не был чисто выбрит - его борода и усталость должны были продемонстрировать огромное физическое и психологическое давление. Но окажет ли это мощное выступление долгосрочное влияние на общественное мнение США, еще неизвестно», - заключил эксперт.

В мире,Андрей Кортунов,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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