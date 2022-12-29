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22 минуты назад

На месте снесенного памятника Екатерине II в Одессе установили флаг Украины

Деловая газета "Взгляд"

В Одессе на месте демонтированного памятника российской императрице Екатерине II установили украинский флаг, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.

На месте снесенного памятника Екатерине II в Одессе установили флаг Украины
Фото: ТАССТАСС

В своем Telegram-канале он опубликовал видеокадры, устанавливается украинский флаг вместо снесенного памятника Екатерине II.

«Одесса. Екатерининская площадь. В эти минуты», – написал он под видео.

Напомним, что в ночь на четверг, 29 декабря, в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову. В ходе работ площадь была полностью перекрыта, из-за чего подъехать к памятнику было невозможно.

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе сняли на видео

Памятник российской императрице неоднократно подвергался многочисленным актам вандализма: его обливали краской, а основание расписывали ругательствами. Однажды на голову постамента надели мешок, а в руку вложили петлю – символ «палача».

Политический консультант Анатолий Вассерман назвал трагедией снос памятника Екатерине II в Одессе.

В мире,Александр Суворов,Анатолий Вассерман,
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