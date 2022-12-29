На месте снесенного памятника Екатерине II в Одессе установили флаг Украины

«Одесса. Екатерининская площадь. В эти минуты», – написал он под видео.

Напомним, что в ночь на четверг, 29 декабря, в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову. В ходе работ площадь была полностью перекрыта, из-за чего подъехать к памятнику было невозможно.