Пакистанская армия решила ликвидировать талибов

Ранее в столице Пакистана Исламабад произошел мощный взрыв, в результате которого погиб полицейский. Полиция остановила подозрительный автомобиль на автомагистрали в секторе 1-10/4. В нем находился террорист-смертник, который подорвал себя, как только к нему для проверки приблизились сотрудники правоохранительных органов. По меньшей мере шесть человек пострадали, из них четверо — полицейские.