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1 час назад

Пакистанская армия решила ликвидировать талибов

Lenta.ru

Пакистанская армия решила ликвидировать местное ответвление афганских талибов «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Талибан», запрещенная в России террористическая организация), из-за серии совершенных ими терактов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пакистанская армия решила ликвидировать талибов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Радикалы разорвали шестимесячное соглашение о прекращении огня с правительством и возобновили нападения, в основном направленные против сил безопасности.

«Было принято решение бороться против террористов без каких-либо различий и устранить эту угрозу», — заявили в пресс-службе пакистанской армии.

Ранее в столице Пакистана Исламабад произошел мощный взрыв, в результате которого погиб полицейский. Полиция остановила подозрительный автомобиль на автомагистрали в секторе 1-10/4. В нем находился террорист-смертник, который подорвал себя, как только к нему для проверки приблизились сотрудники правоохранительных органов. По меньшей мере шесть человек пострадали, из них четверо — полицейские.

В мире,Талибан,
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