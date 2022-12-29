Обзор иноСМИ: «позор» Зеленского в США и кому не доверяет Байден

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Украинское влияние угрожает Америке»

Видео дня

Автор портала American Greatness Кристофер Роуч назвал «позорным» визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США: по мнению Роуча, «подхалимство и похвалы» со стороны Конгресса в ответ на «требования Зеленского о дополнительных деньгах на ломаном английском» символизировали «перевернутый мир, в котором клиент отдает приказы вместо покровителя». «Коррумпированная и разваливающаяся» Украина не протянет и недели без американской щедрости, но пытается втянуть НАТО в чужой конфликт, отметил автор.

Роуч заявил, что США правит «коррумпированная, глупая и враждебная элита, которая ненавидит американцев». По его мнению, нынешнее руководство США готово поставить под угрозу национальную безопасность страны ради Украины и разорить американцев, чтобы продлить свою власть. Сторонники нынешнего курса США «должны признать, что они заинтересованы в ослаблении России, независимо от цены», подчеркнул Роуч.

«Байден не доверяет своим секретным агентам»

Согласно новой книге Криса Уиппла, посвященной работе администрации США, президент Джо Байден не доверяет некоторым окружающим его агентам секретной службы. О книге «Борьба всей его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена» рассказало The Hill.

Уиппл утверждает, что Байден с подозрением относится к секретным агентам, так как некоторые из них являются «решительными сторонниками» бывшего президента Дональда Трампа. «Секретная служба полна белых бывших полицейских с Юга, которые склонны быть глубоко консервативными», - написал Уиппл.

WSJ: поставки российской нефти по морю сократились на 22 процента

На фоне введения новых санкций ЕС и снижения спроса в Китае Россия снизила морской экспорт своей нефти в декабре на 22 процента - в среднем до 2,5 миллиона баррелей в день. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков Kpler.

В начале декабря Европа прекратила импортировать поставляемую морем российскую нефть и объявила о введении ценового потолка для остальных покупателей - он составил 60 долларов за баррель. Россия уже подготовила на это ответ, отмечает WSJ: с 1 февраля 2023 года страна не будет поставлять нефть покупателям, решившим соблюдать ценовой потолок.

Трамп обвинил ФБР в сокрытии данных о сыне Байдена

Экс-глава США Дональд Трамп обвинил ФБР в сокрытии «неудобной» информации о сыне действующего президента Джо Байдена Хантере перед выборами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Truth Social.

Трамп утверждает, что управление ФБР, расследовавшее дело Хантера Байдена, цензурировало данные о нем, чтобы «сохранить конфиденциальность всех плохих сведений» незадолго до президентских выборов, на которых победу в итоге одержал Байден-старший.

Haqqin: СНГ приобретает особую важность для Путина

В 2022 году отношения России со странами СНГ приобрели особую значимость, пишет Haqqin.az. Издание называет главной задачей России в СНГ и ЕАЭС не поиск новых каналов экспорта углеводородов, металлургической продукции и других товаров: по версии автора портала, речь идет о более глобальной цели - сформировать крепкие торговые отношения с новыми центрами сил в Азии, на Ближнем Востоке и на всем постсоветском пространстве.