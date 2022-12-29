Обзор иноСМИ: «позор» Зеленского в США и кому не доверяет Байден

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Автор портала American Greatness Кристофер Роуч назвал «позорным» визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США: по мнению Роуча, «подхалимство и похвалы» со стороны Конгресса в ответ на «требования Зеленского о дополнительных деньгах на ломаном английском» символизировали «перевернутый мир, в котором клиент отдает приказы вместо покровителя». «Коррумпированная и разваливающаяся» Украина не протянет и недели без американской щедрости, но пытается втянуть НАТО в чужой конфликт, отметил автор.
Роуч заявил, что США правит «коррумпированная, глупая и враждебная элита, которая ненавидит американцев». По его мнению, нынешнее руководство США готово поставить под угрозу национальную безопасность страны ради Украины и разорить американцев, чтобы продлить свою власть. Сторонники нынешнего курса США «должны признать, что они заинтересованы в ослаблении России, независимо от цены», подчеркнул Роуч.
Согласно новой книге Криса Уиппла, посвященной работе администрации США, президент Джо Байден не доверяет некоторым окружающим его агентам секретной службы. О книге «Борьба всей его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена» рассказало The Hill.
Уиппл утверждает, что Байден с подозрением относится к секретным агентам, так как некоторые из них являются «решительными сторонниками» бывшего президента Дональда Трампа. «Секретная служба полна белых бывших полицейских с Юга, которые склонны быть глубоко консервативными», - написал Уиппл.
На фоне введения новых санкций ЕС и снижения спроса в Китае Россия снизила морской экспорт своей нефти в декабре на 22 процента - в среднем до 2,5 миллиона баррелей в день. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков Kpler.
В начале декабря Европа прекратила импортировать поставляемую морем российскую нефть и объявила о введении ценового потолка для остальных покупателей - он составил 60 долларов за баррель. Россия уже подготовила на это ответ, отмечает WSJ: с 1 февраля 2023 года страна не будет поставлять нефть покупателям, решившим соблюдать ценовой потолок.
Экс-глава США Дональд Трамп обвинил ФБР в сокрытии «неудобной» информации о сыне действующего президента Джо Байдена Хантере перед выборами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Truth Social.
Трамп утверждает, что управление ФБР, расследовавшее дело Хантера Байдена, цензурировало данные о нем, чтобы «сохранить конфиденциальность всех плохих сведений» незадолго до президентских выборов, на которых победу в итоге одержал Байден-старший.
В 2022 году отношения России со странами СНГ приобрели особую значимость, пишет Haqqin.az. Издание называет главной задачей России в СНГ и ЕАЭС не поиск новых каналов экспорта углеводородов, металлургической продукции и других товаров: по версии автора портала, речь идет о более глобальной цели - сформировать крепкие торговые отношения с новыми центрами сил в Азии, на Ближнем Востоке и на всем постсоветском пространстве.
Haqqin отмечает, что особенно важным для России становится международный коридор «Север – Юг» со значимой транспортной артерией - железной дорогой Казахстан - Туркменистан - Иран. По ней будут доставлять сельскохозяйственные товары и продукты питания, удобрения и химическую продукцию, черные металлы, ферросплавы, бумагу и лес. По версии издания, именно благодаря связям с СНГ российская экономика в 2022 году продемонстрировала «поистине беспрецедентную устойчивость».