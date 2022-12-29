Токаев анонсировал кадровые изменения в составе кабмина

"Мы должны сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики. Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее 4%, а в номинальном исчислении, впервые в истории, он должен превысить $250 млрд. Также непростой задачей, которую Национальный банк и правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьет по наименее защищенным гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции", - подчеркнул лидер страны.