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27 минут назад

Токаев анонсировал кадровые изменения в составе кабмина

ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в четверг, что в начале будущего года планирует провести несколько кадровых перестановок в составе кабинета министров республики.

Токаев анонсировал кадровые изменения в составе кабмина
Фото: ТАССТАСС

"По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве", - сказал он на заседании Сената - верхней палаты парламента.

По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, все стоящие перед кабмином задачи являются масштабными и актуальными.

"Мы должны сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики. Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее 4%, а в номинальном исчислении, впервые в истории, он должен превысить $250 млрд. Также непростой задачей, которую Национальный банк и правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьет по наименее защищенным гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции", - подчеркнул лидер страны.

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