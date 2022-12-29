Что известно о взрывах в крупнейших городах Украины

Взрывы произошли в четверг утром в крупнейших городах Украины, включая Киев и Одессу. Об этом сообщают местные СМИ.
Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Взрывы слышны в нескольких крупных украинских городах, включая Киев, Львов, Николаев, Одессу и Харьков, а также в Житомирской и Ивано-Франковской областях. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ночью произошло как минимум пять взрывов в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовиться к перебоям с электроснабжением. В Харькове приостановлено движение метрополитена. Обесточены 90% Львова, заявил мэр города Андрей Садовый. По его словам, остановлено движение трамваем и троллейбусов, возможны перебои с водоснабжением. Аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской и Одесской областях. Из-за перебоев на некоторых участках украинских железных дорог задерживаются по крайней мере пять поездов, сообщили в пресс-службе компании "Укржелдорога". В частности, поезд Одесса - Харьков задерживается более чем на два часа, состав Харьков - Ивано-Франковск - более чем на час.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины начиная с октября - первый такой массированный удар был после теракта на Крымском мосту. В последний раз, по информации Минобороны РФ, массированная атака была проведена две недели назад - 16 декабря. Последние заявления о взрывах на Украине и перебоях с энергоснабжением в стране российское военное ведомство пока не комментировало. В середине ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.