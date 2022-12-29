Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине

Перуанские шаманы предсказали, что мирное соглашение по конфликту на Украине будет заключено до августа 2023 года. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз был сделан в среду, 28 декабря, во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме.

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«До августа будет подписано мирное соглашение... хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот, что мы увидели», — рассказал один из шаманов Клеофе Седано.

Также участники обряда предсказали в 2023 году сильное землетрясение, которое произойдет «в северной части Америки, возможно в США», а также иные климатические бедствия и потрясения.