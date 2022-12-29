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7 минут назад

Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине

Никита Бородкин

Перуанские шаманы предсказали, что мирное соглашение по конфликту на Украине будет заключено до августа 2023 года. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз был сделан в среду, 28 декабря, во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме.

Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До августа будет подписано мирное соглашение... хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот, что мы увидели», — рассказал один из шаманов Клеофе Седано.

Также участники обряда предсказали в 2023 году сильное землетрясение, которое произойдет «в северной части Америки, возможно в США», а также иные климатические бедствия и потрясения.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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