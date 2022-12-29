Киргизия и Узбекистан поставили точку в пограничном вопросе

Бишкек и Ташкент смогли установить общую границу, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. Его слова приводит ТАСС.

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«Вчера мы поставили точку в пограничном вопросе с соседним Узбекистаном», — сказал политик.

При этом он не уточнил, какой именно документ подписали стороны.

По его словам, соглашение предусматривает обязанность Узбекистана подавать воду в киргизские села. Уточняется, что в настоящее время в этом нет необходимости, однако без этой нормы в будущем мог бы возникнуть конфликт.

Кроме того, глава государства упомянул осенние протесты против передачи узбекской стороне Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. По его словам, в стране появились группы, которые преследовали личные интересы, используя водохранилище как предлог.

«Однако их конечная цель не была реализована, потому что люди полностью понимали, как решается проблема. Почти 70 лет Кемпир-Абадом управлял соседний Узбекистан, теперь мы будем делать это совместно», — отметил Жапаров.