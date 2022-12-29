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26 минут назад

В США заявили о подрыве Западом доверия Путина

Алиса Селезнёва

Президент России Владимиру Путин имеет все основания сомневаться в словах Киева и его западных союзников, так как его доверие они уже ранее не раз обманывали. Об этом пишет в своей статье в The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

По его мнению, препятствием для завершения украинского кризиса является, в том числе, и взаимное недоверие сторон. При этом у Москвы есть все основания не доверять западным странам.

«На Западе отказываются брать на себя ответственность за свою политику (…), но именно они либо солгали, либо ввели в заблуждение, на ваш выбор, советское и российское правительства многочисленными заверениями о нерасширении НАТО на восток», — считает Бэндоу.

Также, по его словам, президент России обратил внимание и на интервью бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором та призналась, что Минские соглашения были призваны не урегулировать конфликт в Донбассе, а дать время Украине.

«Меркель призналась, что лгала или, если быть великодушным, вводила в заблуждение Россию», - констатировал Дуг Бэндоу.

Стабильный мир должен удовлетворять минимальные опасения по поводу безопасности с обеих сторон, однако «последовательное несоблюдение союзниками красных линий Москвы» продлевает военные действия, уверен специалист.

«Любые попытки победить, унизить и, возможно, даже расчленить Россию рискуют спровоцировать Армагеддон», - предупредил он.

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции.

При этом началу спецоперации предшествовал отказ США и НАТО дать России гарантии безопасности. Среди прочего они предполагали отказ от расширения Североатлантического альянса на восток. По итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий.

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