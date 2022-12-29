Украинские СМИ: Одесса осталась без света и воды после взрывов

После сообщений о взрывах в Одессе пропали свет и вода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После этого появились сообщения о том, что в Одессе и области прогремело несколько взрывов. В частности, сообщается о взрывах в районе Котовского, Александровки, Фонтанки. Также есть информация о взрыве в районе Усатово, где находится подстанция. В результате упало давление воды.
Также сообщается о проблемах со светом в Киеве. Об этом в своем Телеграм канале написал мэр города Виталий Кличко.
«В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды», - написал он.
По данным местных СМИ, только за 10 минут было 11 выпусков ракет ПВО. Сообщается о 20 сбитых ракетах.
Тем временем, появилась информация о том, что большинство выпущенных ракет представляют собой имитаторы крылатой ракеты. «Пустышки» запускают для того, чтобы вскрыть систему ПВО. Она отрабатывает по ним, как по реальным боевым зарядам.