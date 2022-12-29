Украинские СМИ заявили о взрывах в Харькове и Одессе

Уточняется, что метрополитен Харькова после взрывов заявил о приостановке движения поездов — предположительно, из-за отключения электричества.
Напомним, что утром в четверг, 29 декабря, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях. В Кривом Роге превентивно отключили электричество, а в Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения подачи энергии.
Ночью тревогу объявляли в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре, Николаеве, Сумах и Харькове.
Напомним, что российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстрелу подвергаются объекты связи, управления и энергетики.