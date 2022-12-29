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17 минут назад

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Елена Прошина

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в своем Телеграм-канале появившуюся ранее информацию о взрывах в городе.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несколько взрывов в столице», - написал он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве и Киевской области слышны взрывы. Предварительно — сработала система ПВО. Также сообщалось, что под Киевом сбили ракету. По словам очевидцев, над украинской столицей поднимается столб дыма.

Также сообщается о взрывах в Харькове, Львове, Николаеве, Полтавской, Одесской и Житомирской областях. В Харькове остановлено метро. В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии, в Днепропетровской области — экстренные отключения света. «Украинская железная дорога» сообщила о задержке поездов из-за обесточивания инфраструктуры.

Украинские СМИ заявили о взрывах в Харькове и Одессе

В четверг утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным местных СМИ, в регионах работают системы ПВО.

Напомним, Россия начала массированные удары по территории Украины 10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы). Атака ведется по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

В мире,Виталий Кличко,ФСБ,
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