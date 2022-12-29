Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в своем Телеграм-канале появившуюся ранее информацию о взрывах в городе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Несколько взрывов в столице», - написал он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве и Киевской области слышны взрывы. Предварительно — сработала система ПВО. Также сообщалось, что под Киевом сбили ракету. По словам очевидцев, над украинской столицей поднимается столб дыма.

Также сообщается о взрывах в Харькове, Львове, Николаеве, Полтавской, Одесской и Житомирской областях. В Харькове остановлено метро. В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии, в Днепропетровской области — экстренные отключения света. «Украинская железная дорога» сообщила о задержке поездов из-за обесточивания инфраструктуры.

В четверг утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным местных СМИ, в регионах работают системы ПВО.