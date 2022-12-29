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52 минуты назад

В ближайшее время могут состояться переговоры Лаврова с турецким коллегой Чавушоглу

Газета.Ru

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по ходу пресс-конференции по итогам 2022 года заявил журналистам, что планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Турции анонсировал переговоры с Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера была встреча главы нашего Министерства обороны в Москве. В ближайшее время у меня тоже будут переговоры с Лавровым», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Турции и Сирии. В российском Минобороны рассказали, что на встрече обсуждались вопросы путей разрешения сирийского кризиса и проблемы беженцев, а также обговаривались совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что министры сошлись на необходимости продолжения трехстороннего диалога с целью стабилизировать отношения в регионе.

Министерство обороны Сирии после переговоров сообщило, что встреча главы оборонного ведомства этой страны Али Махмуда Аббаса и его турецкого коллеги Хулуси Акара в Москве «прошла позитивно».

В мире,Махмуд Аббас,Хулуси Акар,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД Турции,
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