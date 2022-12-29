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В Индии начато расследование в отношении фармкомпании после смерти узбекских детей

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В Индии начато расследование в отношении фармкомпании Marion Biotech, производящей таблетки и сироп от кашля Doc-1 Max, из-за которых в Узбекистане умерли 18 детей. Об этом со ссылкой на телеканал NDTV пишет ТАСС.

Расследование будет проводиться группами Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) и Управлением по контролю и лицензированию лекарств штата Уттар-Прадеш, в котором находится фармпроизводство Marion Biotech. Индийские власти также обратились к Узбекистану просьбой передать информацию об отравлении детей.

Назван наиболее реальный курс доллара в 2023 году

Можно ожидать в 2023 году курс доллара в районе 72-75 рублей, если в мире не будет новых экономических катаклизмов и рецессии. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор департамента инвестиционного консультирования «Открытие Инвестиции» Андрей Шенк.

При этом, по словам эксперта, рост курса доллара до 100 рублей маловероятен даже в случае рецессии и значительного удешевления энергоресурсов. «Для того, чтобы такой сценарий реализовался, необходимо активировать бюджетное правило и забирать в резерв излишки валюты, либо убрать контроль за движением капитала. Ни того, ни другого в ближайшее время не ожидается», - заметил он.

LC Waikiki заменит Zara в Воронеже

Турецкий ритейлер LC Waikiki намерен открыть флагманский магазин в Воронеже, заняв площади ушедшего из России испанского бренда одежды Zara. Об этом рассказал РИА Недвижимость представитель консалтинговой компании NF Group, ставшей консультантом сделки аренды.

«LC Waikiki открывает флагманский магазин в «Сити-парке «Град»» в Воронеже. Он будет реализован в новом формате и станет самым большим по площади среди точек ритейлера в Черноземье — более 1,6 тысячи квадратных метров», - пояснили в NF Group, отметив, что договор аренды помещения – долгосрочный.

Россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за звонков мошенников с Украины

Против России на Украине работают мошеннические колл-центры, которые выманивают у доверчивых россиян сотни миллионов рублей. Об этом заявил РИА Новости на условиях анонимности участник хакерской группировки RaHDit («Злые русские хакеры»).

По его словам, это организации с четкой иерархией, сотрудники которых работают за процент и получают от 500 долларов в неделю. «За год более 750 миллионов рублей несколько центров совершенно спокойно выводили с карточек доверчивых российских граждан», - пояснил он, отметив, что таких центров много на востоке Украины.

Стало известно об изменениях в размере соцвыплат в 2023 году

По словам доцента кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, с 1 января 2023 года размер страховых пенсий неработающих пенсионеров будет увеличен на 4,8 процента, таким образом, средний размер пенсии составит 21 864 рубля. Об этом пишет «Прайм».