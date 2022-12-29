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1 час назад

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области

Мария Иванова

Утром в четверг, 29 декабря, в Киеве и области произошла серия взрывов. Об этом сообщают «24 канал» и Telegram-канал «Київ/Київська область/Моніторинг».

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СМИ отмечают, что в украинской столице и Киевской области сработали системы ПВО.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.

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