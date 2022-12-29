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1 час назад

СМИ: воздушную тревогу объявили по всей Украине

Елена Прошина

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины утром в четверг, 29 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: воздушную тревогу объявили по всей Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны и в Киеве. Теперь предупреждение также действует в Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровненской и Волынской областях.

Напомним, что ночью тревогу объявляли в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре, Николаеве, Сумах и Харькове.

Напомним, что Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Обстрелы начались после теракта на Крымском мосту — по информации российских властей за ним стоят украинские спецслужбы. Атакам подвергаются объекты связи, управления и энергетики.

Украинские власти неоднократно сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране проводятся экстренные и плановые отключения электричества для стабилизации энергосистемы.

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