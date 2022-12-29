На Тайване оборудуют бомбоубежища на 86 млн человек

Власти Тайваня намерены оборудовать 10,5 тыс. убежищ от ракетно-бомбовых ударов. В них смогут разместиться 86 млн человек, что более чем втрое превышает население острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei.

По данным тайваньского МВД, убежища сооружаются на всей территории Тайваня. Большая часть из них не рассчитаны на длительное пребывание, для них будут, в частности, использоваться подземные помещения зданий, в том числе парковки.

Ранее власти города Тайбэй призвали жителей загрузить на смартфоны мобильное приложение, позволяющее определять местоположение ближайшего бомбоубежища. Сейчас в городе насчитывается более 5,7 тыс. таких объектов, в которым могут разместиться около 13 млн человек, что почти в пять раз превышает население города. Призыв скачивать приложение был сделан в связи с масштабными маневрами с боевыми стрельбами, которые проводили в зоне Тайваня ВС КНР.