СМИ: в 11 областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины утром в четверг, 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

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Сейчас тревога действует в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны, а также в Киеве. Предупреждение объявлено и в подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее ночью тревогу объявляли в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах в Днепре, Николаеве, Сумах и Харькове.