В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
52 минуты назад

Украинский министр Федоров "на коленях" умолял Маска запустить в стране Starlink

Российская Газета

Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признался, что "на коленях" умолял главу компании SpaceX Маска предоставить стране доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Об этом он рассказал в интервью AP.

Стало известно о просьбе "на коленях" украинского министра к Илону Маску
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маск наконец согласился. Всего, по данным АП, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тысячи терминалов Starlink.

Ранее Федоров заявил Bloomberg, что SpaceX поставит Украине 10 тысяч терминалов, которые будут работать, если даже во всей стране отключат свет.

Лавров обвинил украинских политиков в русофобии

В октябре Маск заявил, что не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине. Позже миллиардер пошел на попятную, сообщив, что продолжит оплачивать из собственного кармана спутниковую связь, невзирая на траты, напоминает ТАСС.

В мире,Михаил Федоров,SpaceX,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители