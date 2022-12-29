Стало известно о просьбе "на коленях" украинского министра к Илону Маску

Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признался, что "на коленях" умолял главу компании SpaceX Маска предоставить стране доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Об этом он рассказал в интервью AP.
Маск наконец согласился. Всего, по данным АП, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тысячи терминалов Starlink.
Ранее Федоров заявил Bloomberg, что SpaceX поставит Украине 10 тысяч терминалов, которые будут работать, если даже во всей стране отключат свет.
В октябре Маск заявил, что не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине. Позже миллиардер пошел на попятную, сообщив, что продолжит оплачивать из собственного кармана спутниковую связь, невзирая на траты, напоминает ТАСС.