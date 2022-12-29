Стало известно о просьбе "на коленях" украинского министра к Илону Маску

Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признался, что "на коленях" умолял главу компании SpaceX Маска предоставить стране доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Об этом он рассказал в интервью AP.

Маск наконец согласился. Всего, по данным АП, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тысячи терминалов Starlink.

Ранее Федоров заявил Bloomberg, что SpaceX поставит Украине 10 тысяч терминалов, которые будут работать, если даже во всей стране отключат свет.